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Срезка старого асфальта началась на улице Юбилейной в Пскове

Срезка старого асфальта началась на улице Юбилейной. В Пскове закрыта половина дороги от Коммунальной до моста имени Александра Невского, а также правая сторона моста до улицы Алмазной. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Срезка старого асфальта началась на улице Юбилейной в Пскове. Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

«До 12 апреля подрядчик планирует уложить выравнивающий слой асфальта, а затем сделать такие же работы на другой стороне дороги. Это обеспечит комфортный проезд, хотя ремонт ещё не будет закончен. Укладка верхнего слоя асфальта будет чуть позже, когда устойчивые плюсовые температуры будут и днём и ночью», – говорится в сообщении.

Параллельно продолжаются работы на тротуаре. Обновление дороги проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Срок исполнения контракта – апрель 2025 года. Ремонт идёт с опережением графика.

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