Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Себежанка стала победительницей Всероссийской олимпиады «Символы России. История письменности»

Ученица Себежской основной школы Анастасия Петрович стала победительницей Всероссийской олимпиады «Символы России. Русский язык: история письменности». Об этом пишет районная газета «Призыв».

​Себежанка стала победительницей Всероссийской олимпиады «Символы России. Русский язык: история письменности». Фото: Себежская центральная районная библиотека им. И. А. Бунина

Российская государственная детская библиотека объявила имена победителей Всероссийской олимпиады «Символы России. Русский язык: история письменности». Во втором (заключительном) этапе олимпиады, который проходил 29 февраля 2024 года, приняли участие 19 856 школьников из 81 региона Российской Федерации и 12 учащихся из общеобразовательной школы при посольстве России в Королевстве Марокко.

Было организовано 2 106 офлайн-площадок, в том числе 848 площадок – на базе общеобразовательных организаций. Победителями олимпиады стали 872 участника, призовые места заняли 1 323 участника.

«С радостью и гордостью хотим отметить, что среди победителей олимпиады есть и учащаяся Себежской основной общеобразовательной школы Петрович Анастасия, которая принимала участие в очном этапе на базе нашей библиотеки», – пишет газета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 апреля 2024

Михаил Ведерников: Вопрос демографии для современной Псковской области один из приоритетных
08 апреля 2024

Себежанка стала победительницей Всероссийской олимпиады «Символы России. История письменности»
08 апреля 2024

«Благовещенские встречи» пройдут в Пскове
08 апреля 2024

Срезка старого асфальта началась на улице Юбилейной в Пскове
08 апреля 2024

Память погибшего воина-афганца почтили в невельской школе
08 апреля 2024

Скончалась врач-терапевт Гдовской районной больницы Ольга Галахова
08 апреля 2024

Продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах
08 апреля 2024

Три проекта Псковской области стали победителями конкурса «Гранты первых»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...