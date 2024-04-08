Себежанка стала победительницей Всероссийской олимпиады «Символы России. История письменности»

23:17, 08 апреля 2024, ПАИ

Ученица Себежской основной школы Анастасия Петрович стала победительницей Всероссийской олимпиады «Символы России. Русский язык: история письменности». Об этом пишет районная газета «Призыв».

Российская государственная детская библиотека объявила имена победителей Всероссийской олимпиады «Символы России. Русский язык: история письменности». Во втором (заключительном) этапе олимпиады, который проходил 29 февраля 2024 года, приняли участие 19 856 школьников из 81 региона Российской Федерации и 12 учащихся из общеобразовательной школы при посольстве России в Королевстве Марокко.

Было организовано 2 106 офлайн-площадок, в том числе 848 площадок – на базе общеобразовательных организаций. Победителями олимпиады стали 872 участника, призовые места заняли 1 323 участника.

«С радостью и гордостью хотим отметить, что среди победителей олимпиады есть и учащаяся Себежской основной общеобразовательной школы Петрович Анастасия, которая принимала участие в очном этапе на базе нашей библиотеки», – пишет газета.