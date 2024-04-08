Михаил Ведерников: Вопрос демографии для современной Псковской области один из приоритетных

23:59, 08 апреля 2024, ПАИ

Вопрос демографии для современной Псковской области один из приоритетных. От его решения напрямую зависит будущее региона, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Мы уделяем ему соответствующее внимание: развиваем первичную медицинскую помощь, приняли программы поддержки беременных женщин, а также ряд решений для женщин в ситуации репродуктивного выбора. Логичным продолжением этой работы станет соглашение с АНО «Спаси жизнь». Организация действует в этой сфере с 2011 года и накопила немалый опыт. Как утверждают её руководители Владислав Юрьев и Екатерина Маркова, силами АНО спасено более 20 тысяч малышей», – говорится в сообщении.

Он также отметил, что с экспертами обсуждались возможные направления взаимодействия. В том числе речь идёт о внедрении стандартов работы кабинетов акушеров-гинекологов, алгоритмов поддержки беременных женщин, информационных кампаний по профилактике абортов, взаимодействия социальной защиты, сферы образования и волонтёров.

Некоторые предложения могут войти в региональную программу профилактики искусственного прерывания беременности и повышения рождаемости.

«Рассчитываем на конструктивное сотрудничество», – подчеркнул губернатор.