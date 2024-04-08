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Общество

Михаил Ведерников: Вопрос демографии для современной Псковской области один из приоритетных

Вопрос демографии для современной Псковской области один из приоритетных. От его решения напрямую зависит будущее региона, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников: «Вопрос демографии для современной Псковской области один из приоритетных». Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«Мы уделяем ему соответствующее внимание: развиваем первичную медицинскую помощь, приняли программы поддержки беременных женщин, а также ряд решений для женщин в ситуации репродуктивного выбора. Логичным продолжением этой работы станет соглашение с АНО «Спаси жизнь». Организация действует в этой сфере с 2011 года и накопила немалый опыт. Как утверждают её руководители Владислав Юрьев и Екатерина Маркова, силами АНО спасено более 20 тысяч малышей», – говорится в сообщении.

Он также отметил, что с экспертами обсуждались возможные направления взаимодействия. В том числе речь идёт о внедрении стандартов работы кабинетов акушеров-гинекологов, алгоритмов поддержки беременных женщин, информационных кампаний по профилактике абортов, взаимодействия социальной защиты, сферы образования и волонтёров.

Некоторые предложения могут войти в региональную программу профилактики искусственного прерывания беременности и повышения рождаемости.

«Рассчитываем на конструктивное сотрудничество», – подчеркнул губернатор.

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