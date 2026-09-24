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Общество

Маргарита Симоньян объяснила, почему россияне откладывают рождение детей

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на встрече с медиасообществом региона в медиацентре Псковского агентства информации ответила на вопрос о том, что делать в медиапространстве на фоне того, что следующее поколение откладывает рождение детей.

Маргарита Симоньян. Фото: ПАИ

«Я родила первого ребёнка в 33 года и считала, что это рано», – ответила Маргарита Симоньян. Она отметила: «Мне кажется, что парням в 30 лет рано иметь детей. Это рано, поэтому так много матерей-одиночек. В таком возрасте мало кто хочет брать на себя ответственность».

По словам Маргариты Симоньян, в советское время государство во многом брало на себя ответственность за ребенка. «В СССР государство во многом брало на себя ответственность за ребёнка. Например, ясли, – вспомнила Маргарита Симоньян. – Сейчас у нас нет яслей в том понятии, в каком они были тогда. Я и президенту об этом много раз говорила».

Кроме того, она подняла вопрос о бесплатных занятиях для детей. «Где дворцы пионеров с бесплатными кружками?» – задала риторический вопрос Маргарита Симоньян.

Встреча с Маргаритой Симоньян. Фото: ПАИ

По словам Маргариты Симоньян, молодым людям сейчас сложно одновременно рожать детей и получать образование. «Сейчас нельзя родить в 21 и нормально окончить институт. Человеку приходится всё делать самому», – сказала она.

Маргарита Симоньян добавила, что среди знакомых ей русских людей нет тех, кто придерживается позиции чайлдфри: «Из русских людей я не знаю никого из чайлдфри, но я знаю, что многие не хотят рожать, пока они не заработают на содержание ребёнка».

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