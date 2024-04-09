Проект реставрации Порховской крепости проходит последнюю экспертизу

14:22, 09 апреля 2024, ПАИ

Проект реставрации Порховской крепости проходит последнюю экспертизу, сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«У нас разработан большой проект на реставрацию Порховской крепости. Сначала же предполагались противоаварийные работы и консервация, потом оказалось, что крепость в аварийном состоянии. И в Министерстве культуры пришли к выводу, что нужен полноценный проект», – отметил он.

Спикер добавил, что разработка проекта завершена и в данный момент он находится на экспертизе.

«Это архиважный вопрос. Надеемся, что уже в этом году будут направлены средства и определен подрядчик. Буквально две недели проходит экспертиза, чтобы определить окончательную стоимость работ. Я предполагаю, что не менее 150 млн требуется. Изначально мы на эту сумму и рассчитывали», – сказал Вадим Нэдик.

В 1387 году в излучине реки Шелонь была возведена каменная крепость с четырьмя башнями высотой до 17 метров, протяженностью стен около 500 метров и двумя захабами. Спустя сто ле, в середине XV века, 2/3 крепости были перестроены и укреплены согласно требованиям времени для противостояния огнестрельному оружию. После не подвергалась реконструкциям, приходила в упадок и разрушалась со временем. В конце XVIII века стены крепости предписывалось разобрать, но средств то ли не нашлось, то ли разворовали, что в конечном итоге помогло крепости сохранить свою жизнь.

Порховская крепость является уникальным памятником русского каменного зодчества XV века, включающим в себя единственную сохранившуюся на северо-западе башню и фрагмент одной стены XIV века, что соответствует эпохе до возникновения огнестрельного оружия.