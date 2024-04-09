Движение транспорта по одной полосе проезжей части Зонального шоссе в Пскове закроют 11 апреля

15:37, 09 апреля 2024, ПАИ

Движение транспорта по одной полосе проезжей части Зонального шоссе временно закроют 11 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города Пскова.

С 11 по 19 апреля в связи с проведением дорожных работ будет закрыто движение автотранспорта по одной полосе проезжей части Зонального шоссе в районе дома № 18 при движении от улицы Новгородской в сторону улицы Николая Васильева.

С 22 по 27 апреля закроется движение автотранспорта по одной полосе проезжей части Зонального шоссе в районе дома № 18 при движении от улицы Николая Васильева в сторону улицы Новгородской (в обратном направлении).

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – отметили в администрации города.