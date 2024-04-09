Карантин по бешенству отменили в Себежском и Новоржевском районах

17:42, 09 апреля 2024, ПАИ

Карантин по бешенству снят с территории двух эпизоотических очагов в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по ветеринарии.

Бешенство было выявлено в поселке Идрица Себежского района и деревне Алтун Новоржевского района в январе текущего года. Там специалисты государственной ветеринарной службы провели все запланированные ветеринарно-санитарные мероприятия.

По состоянию на 9 апреля в регионе не осталось активных очагов по бешенству.

Напомним, жители посёлка Идрица Себежского района нашли в мусорном баке мертвого пса-талисмана Боба. После исследования трупа животного стало известно, что у собаки был антиген вируса бешенства. По этой причине в Идрице объявили карантин. А деревне Алтун Новоржевского района было обнаружено бешенство у енотовидной собаки, которая пришла к месту, где подкармливали бездомных кошек.