Карантин по бешенству ввели в Новоржевском муниципальном округе

11:21, 02 февраля 2024, ПАИ

Карантин по бешенству ввели на территории деревни Алтун Новоржевского муниципального округа и прилегающей территории радиусом до 1,3 километра. Здесь на территорию населённого пункта, в место, где жители подкармливают бездомных кошек, пришла енотовидная собака. Животное погибло, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Специалисты госветслужбы отобрали пробы, ветлаборатория подтвердила, что животное было заражено бешенством.

На территории эпизоотического очага, а также на прилегающей территории ввели 60-дневный карантин. В деревне Алтун будет проводиться выездная вакцинация для профилактики бешенства среди домашних животных. Остальные жители района могут бесплатно вакцинировать своих животных против бешенства на станции по борьбе с болезнями животных в Новоржеве.

Это уже второй случай в этом году заражения животных бешенством, уточнили в Telegram-канале.