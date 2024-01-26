В Идрице объявлен карантин по бешенству из-за найденной в мусорном контейнере собаки

15:51, 26 января 2024, ПАИ

Стали известны подробности гибели пса – талисмана Идрицы Боба, которого нашли мёртвым в мусорном контейнере. Об этом сообщает газета «Призыв».

По поручению губернатора области Михаила Ведерникова по этому вопросу провели проверку.

Специалисты провели эксгумацию. По результатам лабораторных исследований у пса выявили антиген вируса бешенства.

Теперь на территории очага в Идрице объявлен карантин.

Ранее сообщалось, что специалисты отдела ветеринарной иммунодиагностики выявили у собаки в Псковской области антиген бешенства.