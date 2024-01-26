В Идрице объявлен карантин по бешенству из-за найденной в мусорном контейнере собаки
Стали известны подробности гибели пса – талисмана Идрицы Боба, которого нашли мёртвым в мусорном контейнере. Об этом сообщает газета «Призыв».
По поручению губернатора области Михаила Ведерникова по этому вопросу провели проверку.
Специалисты провели эксгумацию. По результатам лабораторных исследований у пса выявили антиген вируса бешенства.
Теперь на территории очага в Идрице объявлен карантин.
Ранее сообщалось, что специалисты отдела ветеринарной иммунодиагностики выявили у собаки в Псковской области антиген бешенства.
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