Открытие инжинирингового центра на площадке ОЭЗ «Моглино» обсудил Михаил Ведерников с руководством ​ГК «Титан»

17:33, 09 апреля 2024, ПАИ

Межотраслевой инжиниринговый центр появится на площадке завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино». Детали проекта губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с руководством ГК «Титан». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Михаил Ведерников подчеркнул, что инжиниринговый центр — важный для региона проект, который «будет способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов, внедрению современных технологий в производство и создаст условия для увеличения научного потенциала, укрепления экономики и развития региона».

Генеральный директор АО «ГК «Титан» Ольга Тарасенко перечислила предпосылки создания центра и рассказала об особенностях проекта и его задачах. Центр создается для разработки и внедрения в производство наукоемких технологий инновационных конструкционных, суперконструкционных полимерных материалов и композитов для различных отраслей промышленности России.

Основные акценты деятельности будут направлены на инжиниринг инноваций, технологический рост субъектов малого и среднего предпринимательства, образовательную деятельность и развитие экспертных компетенций. Планируется, что инжиниринговый центр обеспечит условия для создания производства изделий из полимеров на территории ОЭЗ ППТ «Моглино» и увеличит ее плановые показатели. Еще одно важное направление — развитие образовательной деятельности и подготовка высококвалифицированных кадров в научной и инженерной областях.

Соглашение о создании современного инжинирингового центра между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, правительством Псковской области, правительством Омской области и АО «ГК «Титан» подписано на площадке Петербургского международного экономического форума в 2023 году.