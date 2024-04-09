Команды Псковской области заняли весь пьедестал футбольного турнира «Псковская весна»

17:56, 09 апреля 2024, ПАИ

Команды Псковской области заняли весь пьедестал футбольного турнира «Псковская весна» среди юношей 2014 года рождения. Соревнования прошли на псковском стадионе «Машиностроитель» с 5 по 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе турнира.

За награды «Псковской весны» боролись 12 команд из Пскова, Великих Лук, Санкт-Петербурга и Киришей.

Первое место соревнований досталось псковичам из команды «Барс». Серебро на счету великолукского «Экспресса». Замкнули тройку лидеров псковские «Стрельчата».

Лучшим нападающим соревнований стал псковский игрок команды «Барс» Тимофей Коротоножкин. Его одноклубник Иван Ершов стал лучшим игроком турнира. Лучшим полузащитником соревнований признали Матвея Мехеду из псковской команды «Спартак-Юниор». Великолучанин Никита Кулешов был признан лучшим защитником. Вратарь клуба «Стрельчата» Герман Филичёв оказался лучшим на своей позиции.

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