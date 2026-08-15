Псковские спортсменки завоевали медали на чемпионате России по парашютному спорту

21:49, 15 августа 2026, ПАИ

Чемпионат России по парашютному спорту проходил на аэродроме Борки в Тверской области с 3 по 10 августа. В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных регионов страны, в том числе представители Псковской области. Об этом сообщили в министерстве спорта Псковской области.

По итогам турнира в копилке псковских парашютистов три награды.

В дисциплине «акробатика» Елена Лактионова заняла второе место. В двоеборье она поднялась на высшую ступень пьедестала, завоевав золотую медаль. Бронзовым призёром в той же дисциплине стала Любовь Екшикеева.