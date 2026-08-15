Псковские спортсменки завоевали медали на чемпионате России по парашютному спорту
Чемпионат России по парашютному спорту проходил на аэродроме Борки в Тверской области с 3 по 10 августа. В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных регионов страны, в том числе представители Псковской области. Об этом сообщили в министерстве спорта Псковской области.
По итогам турнира в копилке псковских парашютистов три награды.
В дисциплине «акробатика» Елена Лактионова заняла второе место. В двоеборье она поднялась на высшую ступень пьедестала, завоевав золотую медаль. Бронзовым призёром в той же дисциплине стала Любовь Екшикеева.
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