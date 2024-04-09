С чего начать составление родословной, рассказала псковский историк

23:01, 09 апреля 2024, ПАИ

С чего начать поиск предков и как составить свою родословную, рассказала директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ, доцент кафедры отечественной истории Людмила Алиева для ПсковГУ.

На первом этапе сбора информации о своих предках следует обратиться с вопросами к родственникам, рекомендовала эксперт. Беседы с близкими и дальними родственниками дадут возможность получить не только основную информацию – имена, фамилии, даты рождения, места жительства и работы, но и закрепить семейные связи с живыми родственниками из разных семейных ветвей.

Далее следует изучить материалы семейного архива: свидетельства, аттестаты, удостоверения, военные билеты, письма, любые записи и другие документы помогут вам по крупицам дополнить собранный материал и подтвердить его.

Затем преподаватель ПсковГУ советует посетить места захоронений родственников.

«Надгробия являются одним из источников информации. При самом хорошем раскладе на кладбище можно найти следующую информацию: фамилию, имя, отчество, даты жизни и изображение родственника. Анализ записей на надгробных памятниках, возможно, позволит проследить цепочку родственных связей между захороненными в одной ограде», – рассказывает Людмила Алиева.

Фамилию, имя, отчество родственника важно проверить по электронным базам данных. Например, сайт «Память народа» поможет найти информацию, хранящуюся в архивах Министерства обороны РФ. Здесь есть данные обо всех, кто воевал в Великую Отечественную войну, имеет боевые награды, был ранен, пропал без вести, попал в плен или был убит на полях сражений.

Портал «Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов» также создан Минобороны России при поддержке Федерального архивного агентства и Российского исторического общества. Информационный ресурс является первым официальным банком документов об участниках и событиях Первой мировой войны и предоставляет пользователям уникальный инструментарий для поиска и восстановления судеб тех, кто служил в русской армии в период с 1914 по 1918 год.

Затем уже ищем своего предка в метрических книгах.

«Если требуется информация с 1916 года, обращаемся в ЗАГС. В нашем регионе, если требуется информация до 1915 года, обращаемся в Государственный архив Псковской области. Важно понимать, что в архиве нет готовых ответов на все ваши вопросы и, скорее всего, потребуется многолетний самостоятельный труд для поиска, извлечения и подтверждения информации о ваших предках, который, безусловно, окупится радостью от находок нужных сведений», – советует Людмила Алиева.