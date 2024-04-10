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Культура

Выставка «Пушкинские музеи России» открылась в Витебске

Выставка «Пушкинские музеи России», созданная в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открылась в Республике Беларусь, в Витебской областной библиотеке имени В. И. Ленина, вчера, 9 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Фото: sb.by.

Фотоэкспозиция рассказывает о наиболее значимых местах пушкинской России – о музеях, посвящённых жизни и творчеству поэта, судьбах его предков и потомков. На снимках – столичные и провинциальные особняки и усадьбы, где сейчас размещены музейные экспозиции, изображения мемориальных предметов. Фоторяд сопровождают информационные справки об учреждениях культуры, указаны их официальные интернет-адреса. Помимо Пушкинского заповедника, расположенного в Псковской области, здесь представлены и Всероссийский музей Пушкина на Мойке в Санкт-Петербурге, и музей Пушкина в Бернове – филиал Тверского государственного музея, и Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, и Ярополецкий краеведческий музей – филиал музейно-выставочного комплекса «Волоколамский кремль» в Московской области, и музей Е. А. Боратынского в Казани – филиал Национального музея Республики Татарстан, многие другие.

Выставку для первых её посетителей открыли руководитель Витебской областной библиотеки имени В. И. Ленина Татьяна Адамян и директор «Михайловского» Георгий Василевич.

Представляя жителям и гостям Витебска выставку «Пушкинские музеи России», Георгий Василевич подчеркнул, что Пушкин любил путешествовать, много ездил, поэтому география этой экспозиции богатая: от западных границ страны и почти до Китая. «Цель нашей выставки – пригласить в путешествие по пушкинским местам. А если вспомнить, что поэт ехал в михайловскую ссылку через Беларусь, останавливался в Витебске и Могилёве, легко понять, что общая пушкинская история есть и у нас с вами», – отметил он.

Выставка из государсвенного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет работать в Витебской библиотеке имени Ленина до 3 мая.

Напомним, что Пушкинский заповедник уже несколько десятилетий активно сотрудничает с учреждениями культуры и образования в Республике Беларусь, с коллегами из литературных, исторических и художественных музеев, галерей и библиотек Минска, Витебска, Полоцка, Орши и других городов Белоруссии.

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