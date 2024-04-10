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Общество

18 ДТП с пешеходами произошло в Пскове с начала года

За три месяца текущего года в Пскове произошли 33 ДТП с пострадавшими, 18 из которых – наезды на пешеходов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

18 ДТП с пешеходами произошло в Пскове с начала года. Фото: ПАИ

Всего с начала года в дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов в Пскове пострадало 19 человек.

На нерегулируемых пешеходных переходах в Пскове было зарегистрировано шесть ДТП, в результате которых семь человек получили ранения. Семь ДТП было зарегистрировано на регулируемых пешеходных переходах. В них пострадало семь человек.

Также один человек пострадал в ДТП, произошедшем по собственной неосторожности пешехода.

Кроме того, вне пешеходных переходов зарегистрировано пять ДТП, в которых пострадало пять человек.

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