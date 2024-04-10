Россельхознадзор оштрафовал владельца незаконного карьера в Великолукском районе
Мужчина, организовавший незаконный песчано-гравийный карьер в Великолукском районе, по решению суда должен будет восстановить плодородный слой на испорченной им земле. Об этом ПАИ сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
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Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора
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Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора
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Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора
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Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора
Во время неплановой проверки Россельхознадзора земельного участка сельхозназначения площадью 39,9 га был обнаружен карьер по добыче песчано-гравийного материала площадью 2 га. Плодородный слой почвы был снят.
За незаконную добычу и порчу земли владельцу карьера назначен штраф в 120 тысяч рублей. Также сотрудники Россельхознадзора подали судебный иск о возмещении вреда.
Суд иск удовлетворил. Теперь владелец участка должен разработать проект рекультивации и провести рекультивацию нарушенных земель.