Россельхознадзор оштрафовал владельца незаконного карьера в Великолукском районе

15:49, 10 апреля 2024, ПАИ

Мужчина, организовавший незаконный песчано-гравийный карьер в Великолукском районе, по решению суда должен будет восстановить плодородный слой на испорченной им земле. Об этом ПАИ сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.



Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора



Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора



Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора



Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора







Во время неплановой проверки Россельхознадзора земельного участка сельхозназначения площадью 39,9 га был обнаружен карьер по добыче песчано-гравийного материала площадью 2 га. Плодородный слой почвы был снят.

За незаконную добычу и порчу земли владельцу карьера назначен штраф в 120 тысяч рублей. Также сотрудники Россельхознадзора подали судебный иск о возмещении вреда.

Суд иск удовлетворил. Теперь владелец участка должен разработать проект рекультивации и провести рекультивацию нарушенных земель.