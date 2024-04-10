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Происшествия

Более миллиона рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

Более миллиона рублей похитили злоумышленники у жителей Пскова и Палкинского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, потерпевшим звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка. Фото: ПАИ

По версии следствия, потерпевшим звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка. Они убедили собеседников, что злоумышленники пытаются незаконно оформить кредиты. Для предотвращения этих действий псковичам было необходимо перевести деньги на «безопасные счета».

Кроме того, нескольких жителей Псковской области мошенникам удалось обмануть при продаже товаров в интернете. Потерпевшие обратились за помощью в полицию, возбуждены уголовные дела.

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