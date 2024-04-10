Жилой дом горит в Острове

16:55, 10 апреля 2024, ПАИ

Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома на улице Ветеранов Войны в Острове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня на соседние строения. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.