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Происшествия

Жилой дом горит в Острове

Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома на улице Ветеранов Войны в Острове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня на соседние строения. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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