Жилой дом горит в Острове
Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома на улице Ветеранов Войны в Острове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня на соседние строения. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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