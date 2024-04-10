Муниципальный этап всероссийского чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников прошёл в Невеле

20:06, 10 апреля 2024, ПАИ

Муниципальный этап всероссийского чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 24» прошёл в Невеле на базе центра добровольчества сегодня, 10 апреля. Об этом пишет районная газета «Невельский вестник».

Участие в нём приняли учащиеся из всех школ города. По правилам чемпионата каждый участник читал вслух на время и без подготовки выбранные организаторами отрывки из прозы и стихотворения.

Состязание состояло из трёх раундов: в первом раунде предлагалась проза из русской литературы, во втором читали прозу зарубежных авторов. В финальном, третьем раунде победители второго тура читали стихи Александра Пушкина. В состав жюри вошли первый заместитель главы Невельского муниципального округа Виктория Храбрая, директор Музея истории Невеля Лилия Арцыховская и заведующая отделом по работе с детьми детской центральной библиотеки Любовь Ефименко. Им предстояло оценить, как в ходе прочтения текстов ребята соблюдали нормы русского языка, и учесть общее качество речи и артистизм.

По результатам чемпионата первое место заняла Александра Нилова (школа № 2), на втором месте – Валерия Сафонова (школа № 1), а третье место присуждено Фёдору Голованову (спецшкола).

Теперь Александре Ниловой предстоит дальнейшее участие в региональном этапе турнира.