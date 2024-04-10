В Пскове снова побит температурный рекорд

21:42, 10 апреля 2024, ПАИ

Сегодня, 10 апреля, в Пскове снова побит температурный рекорд. Об это пишет официальный телеграм-канал Псковской области.

«10 апреля абсолютный максимум температуры воздуха составил +27,2 градуса, побив рекорд 2017 года: тогда в этот день было всего +18 градусов», – приводятся в сообщении слова руководителя Псковского гидрометцентра Талы Нещадимовой.