В Пскове снова побит температурный рекорд
Сегодня, 10 апреля, в Пскове снова побит температурный рекорд. Об это пишет официальный телеграм-канал Псковской области.
«10 апреля абсолютный максимум температуры воздуха составил +27,2 градуса, побив рекорд 2017 года: тогда в этот день было всего +18 градусов», – приводятся в сообщении слова руководителя Псковского гидрометцентра Талы Нещадимовой.
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