Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новые подходы к исследованию средневековых нательных крестов представили на псковском археологическом семинаре

Доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Юлия Колпакова выступила с докладом «Псковские нательные кресты с надписью «Да воскреснет Бог»: состав и особенности коллекции» на 69-м заседании международного научного семинара «Археология и история Пскова и Псковской земли». Международная конференция проходит 9–11 апреля на базе Псковского государственного музее-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Новые подходы к исследованию средневековых нательных крестов с надписями представили на Псковском археологическом семинаре. Фото: ПсковГУ

В семинаре принимает участие свыше 90 историков и археологов из России и Белоруссии.

Семинар проводится в Пскове с 1980 года ежегодно при поддержке Института археологии РАН и является одной из старейших и авторитетных научных конференций по археологии в России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 апреля 2024

Новое пассажирское судно «Иния» отправлено из Калининграда в Псковскую область
10 апреля 2024

Новые подходы к исследованию средневековых нательных крестов представили на псковском археологическом семинаре
10 апреля 2024

Стали известны подробности происхождения артефакта из раскопа на улице Псковской в Печорах
10 апреля 2024

Муниципальный этап всероссийского чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников прошёл в Невеле
10 апреля 2024

Архиепископ Матфей назначен игуменом Успенского Псково-Печерского мужского монастыря
10 апреля 2024

О запрете использования гражданских БПЛА напомнили жителям Псковской области
10 апреля 2024

Художественный мастер-класс для детей участников СВО провели в Палкино
10 апреля 2024

Псковичам напомнили о необходимости до сентября поставить на учёт коров и свиней из подсобных хозяйств

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...