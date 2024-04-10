Новые подходы к исследованию средневековых нательных крестов представили на псковском археологическом семинаре

22:14, 10 апреля 2024, ПАИ

Доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Юлия Колпакова выступила с докладом «Псковские нательные кресты с надписью «Да воскреснет Бог»: состав и особенности коллекции» на 69-м заседании международного научного семинара «Археология и история Пскова и Псковской земли». Международная конференция проходит 9–11 апреля на базе Псковского государственного музее-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В семинаре принимает участие свыше 90 историков и археологов из России и Белоруссии.

Семинар проводится в Пскове с 1980 года ежегодно при поддержке Института археологии РАН и является одной из старейших и авторитетных научных конференций по археологии в России.