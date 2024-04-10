Михаил Ведерников поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

23:00, 10 апреля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Слова поздравления он написал в своём телеграм-канале.

«Поздравляю всех мусульман с праздником Ураза-байрам Он несёт глубокий смысл духовного очищения, самосовершенствования, благодарности и прощения. Желаю крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего! Пусть этот праздник принесёт мир и благополучие в ваши дома», – написал губернатор.

После завершения священного месяца Рамадан наступает один из крупных праздников ислама – Ураза-байрам. Он отмечается в первый день месяца Шавваль. Во время Ураза-байрама мусульманам нельзя поститься. В этот день мусульмане всего мира, совершив омовение, надевают праздничную одежду и отправляются в мечеть на коллективную молитву. После этого верующие обмениваются поздравлениями, идут в гости или приглашают к себе на праздничную трапезу. В этот день мусульмане также выплачивают нуждающимся людям пожертвование, называющееся закят аль-фитр.