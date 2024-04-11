Год условно получила островичка, обезобразившая лицо соседки

09:01, 11 апреля 2024, ПАИ

Год условно получила островичка, обезобразившая лицо соседки лопаткой для обуви. Женщины поссорились прошлым летом, и во время спора одна из них взяла в руки обувную лопатку и ударила другую по носу. У потерпевшей в результате удара на кончике носа появилась резаная рана, а затем и неизгладимый рубец. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

На суде островичка частично признала вину, заявив, что нанесла удар без умысла. Но, учитывая мнение потерпевшей о том, что неизгладимый рубец привел к дискомфорту в повседневной жизни и стеснению при общении с окружающими, суд пришел к выводу о том, что вина подсудимой в совершении указанного выше преступления полностью и объективно доказана.

При назначении наказания суд учел добровольное возмещение потерпевшей морального вреда, извинений, частичное признание вины и раскаяние в содеянном.

Женщине назначено наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком в год.