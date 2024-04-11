Житель Дедовичского района осуждён за избиение сожительницы

09:31, 11 апреля 2024, ПАИ

Дедовичский районный суд Псковской области вынес приговор в отношении неоднократно судимого дедовичанина за избиение сожительницы, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 15 января житель Дедовичского района со своей сожительницей и матерью продолжали отмечать новогодние праздники, распивая водку. В один момент мужчина начал хамить, поэтому женщины ушли в другую комнату и закрылись, а он лёг спать.

Когда мужчина проснулся, он начал ломиться в комнату к женщинам, а те, не ожидая ничего плохого, впустили его. Войдя в комнату, мужчина сразу дважды ударил свою сожительницу ногой по ноге и ещё два раза ладонью по голове.

В судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся. Его дело было рассмотрено в особом порядке, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев с установлением ряда ограничений.