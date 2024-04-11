Испытания новых отечественных катализаторов для нефтехимической отрасли начала ГК «Титан»

10:36, 11 апреля 2024, ПАИ

Инжиниринговый центр ГК «Титан» совместно с Институтом нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН приступил к ресурсным испытаниям отечественной технологии производства катализаторов цеолитного типа. Данные катализаторы необходимы для производства изопропилбензола и в настоящее время в промышленных масштабах в стране не выпускаются.

Сотрудничество ГК «Титан» с ведущим научным институтом России реализуется в рамках развития отечественного НИОКР в нефтехимии, что в будущем позволит сократить зависимость отрасли от внешнего импорта. На текущем этапе стоит задача отработать новую технологию для ее дальнейшего внедрения в промышленное производство. Испытания ведутся на базе лаборатории завода «Омский каучук» (входит в ГК «Титан»).

«Сегодня на предприятии действует аналогичная установка алкилирования бензола пропиленом, предназначенная для получения кумола с использованием в качестве катализаторов цеолитсодержащие системы. Предполагается, что наше совместное с ИНХС РАН ноу-хау в скором времени позволит заместить импортные аналоги, которые помимо проблем с поставкой имеют еще один немаловажный нюанс – ограниченный срок годности. Испытания уже начались и проходят успешно», – рассказал заместитель генерального директора по производству ГК «Титан» Алексей Данилов.

Отметим, катализаторы – это вещества, которые ускоряют химические процессы и делают их более эффективными. Благодаря им из одного и того же объема сырья можно в несколько раз быстрее получить больший объем продукции.

После проведения испытаний опытных образцов разработчики перейдут к следующему этапу – выпуску промышленных партий катализаторов. В результате реализации проекта к 2026 году на «Омском каучуке» планируют наладить производство изопропилбензола с использованием отечественного сырья.

Работа по созданию импортозамещающей продукции стала возможной благодаря участию ГК «Титан» в реализации комплексного научно-технического проекта (КНТП) полного инновационного цикла с ведущими научными организациями страны. Данное сотрудничество открывает возможности создания на основе инновационных отечественных научных разработок экологически безопасных промышленных производств базовых высокотехнологичных химических продуктов широкого спектра применения.

Реклама. ООО «Псковский завод «Титан-Полимер». ИНН 6037009410