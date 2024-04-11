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Экономика

Более десяти тысяч школьников из Псковской области приняли участие в олимпиаде по финансовой грамотности

Более десяти тысяч школьников из Псковской области приняли участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, сообщили ПАИ в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

В олимпиаде участвовали практически все школы Псковской области, больше всего школьников было из Пскова и Великих Лук. Всего в олимпиаде приняли участие 2,3 миллиона школьников 1–9 классов со всей России.

В рамках олимпиады школьники с лёгкостью определили мошенников и правильно отреагировали на подозрительное сообщение (с этим вопросом справились 82% учеников), а самой сложной задачей стало распределение доходов и расходов при планировании семейного бюджета на несколько месяцев вперед – с ней справились всего 32%.

Кроме того, интерес к финансовой культуре в Псковской области отмечается не только у молодёжи, но и у старшего поколения. Так, псковичи могут принять участие в образовательных вебинарах, посвящённых вопросам экономии, выбору подходящего вклада и тому, как не попасть на уловки мошенников. Занятия проходят до 19 апреля, расписание вебинаров и регистрация – на сайте.

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