Смотр готовности псковской рыбоохраны к весенне-летнему сезону прошёл в Пскове

15:49, 11 апреля 2024, ПАИ

Сегодня, 11 апреля 2024 года, в Пскове на улице Подвишенской, 1 в отделении государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области прошёл смотр готовности к весенне-летнему сезону. Смотр проводили руководитель Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Александр Христенко и группа специалистов управления. По результатам смотра он отметил высокую готовность личного состава и техники псковского отделения и выразил уверенность, что личный состав все стоящие перед коллективом непростые задачи по сохранению водных биологических ресурсов выполнит на высоком профессиональном уровне.



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный











На торжественном построении Александр Христенко поздравил всех сотрудников с 90-летием со дня создания российской рыбоохраны и вручил ведомственные награды и благодарности наиболее отличившимся сотрудникам псковского отделения. 7 апреля 1934 года приказом Народного комиссара снабжения СССР было создано Управление регулирования рыболовства, рыбоводства и рыбохозяйственной мелиорации.

Также Александр Викторович представил личному составу нового начальника отделения государственного контроля, надзора и рыболовства по Псковской области. На эту должность назначена Ольга Большакова.

На смотре присутствовали и поздравили личный состав с юбилейной датой врио руководителя аппарата правительства Псковской области Александр Вьюнов и председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.