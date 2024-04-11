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Общество

Смотр готовности псковской рыбоохраны к весенне-летнему сезону прошёл в Пскове

Сегодня, 11 апреля 2024 года, в Пскове на улице Подвишенской, 1 в отделении государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области прошёл смотр готовности к весенне-летнему сезону. Смотр проводили руководитель Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Александр Христенко и группа специалистов управления. По результатам смотра он отметил высокую готовность личного состава и техники псковского отделения и выразил уверенность, что личный состав все стоящие перед коллективом непростые задачи по сохранению водных биологических ресурсов выполнит на высоком профессиональном уровне.

  • На торжественном построении Александр Христенко поздравил всех сотрудников с 90-летием со дня создания российской рыбоохраны
    Фото: Николай Бесклёвный
  • На торжественном построении Александр Христенко поздравил всех сотрудников с 90-летием со дня создания российской рыбоохраны
    Фото: Николай Бесклёвный
  • На торжественном построении Александр Христенко поздравил всех сотрудников с 90-летием со дня создания российской рыбоохраны
    Фото: Николай Бесклёвный
  • На торжественном построении Александр Христенко поздравил всех сотрудников с 90-летием со дня создания российской рыбоохраны
    Фото: Николай Бесклёвный
  • На торжественном построении Александр Христенко поздравил всех сотрудников с 90-летием со дня создания российской рыбоохраны
    Фото: Николай Бесклёвный
  • На торжественном построении Александр Христенко поздравил всех сотрудников с 90-летием со дня создания российской рыбоохраны
    Фото: Николай Бесклёвный

На торжественном построении Александр Христенко поздравил всех сотрудников с 90-летием со дня создания российской рыбоохраны и вручил ведомственные награды и благодарности наиболее отличившимся сотрудникам псковского отделения. 7 апреля 1934 года приказом Народного комиссара снабжения СССР было создано Управление регулирования рыболовства, рыбоводства и рыбохозяйственной мелиорации.

Также Александр Викторович представил личному составу нового начальника отделения государственного контроля, надзора и рыболовства по Псковской области. На эту должность назначена Ольга Большакова.

На смотре присутствовали и поздравили личный состав с юбилейной датой врио руководителя аппарата правительства Псковской области Александр Вьюнов и председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

Николай Бесклёвный
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