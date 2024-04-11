В Бежаницах начались работы по обустройству детской площадки в рамках ФКГС
Работы по обустройству детской игровой площадки в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» стартовали в Бежаницах. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».
В прошлом году за установку площадки в Центральном парке Бежаниц проголосовало 1 085 человек. Всего же в голосовании приняли участие 1 540 бежаничан.
Сегодня, 11 апреля, начались работы по созданию её основания.
Отметим, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России.
Напомним, сейчас в Псковской области также проходит голосование за территории для благоустройства в 2025 году. Граждане старше 14 лет могут принять в нём участие до 30 апреля на платформе «Госуслуги» по ссылке, а также с помощью волонтёров.
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