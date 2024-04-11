День призывника прошёл в Пскове
День призывника прошёл в Пскове 11 апреля. Молодых псковичей, которые в ближайшее время отправятся в ряды Вооруженных сил России для прохождения срочной службы, приветствовали в Доме офицеров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.
От имени депутатов Псковской городской Думы со словами напутствия к призывникам обратился отец Героя России Алексея Воробьева, заместитель председателя ПГД Владимир Воробьев.
«На вас ложится особая ответственность не только защищать нашу Родину, но и представлять родной край, находясь вдали от дома», - отметил он и пожелал ребятам твердости духа, упорства в достижении намеченных целей, удачи и успехов в благородном деле служения Родине.
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