20 партий российской свинины отправилось в Китай из Псковской области

08:41, 12 апреля 2024, ПАИ

20 партий российской свинины отправилось в Китай из Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Продукция прошла необходимый ветеринарный контроль, данные партии соответствуют действующим ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.

Всего с 3 по 10 апреля в Китай было направлено 560 тонн мяса и замороженных мясопродуктов (свиные ноги, уши, хвосты, а также грудинка на кости), произведённых компанией из Псковской области.