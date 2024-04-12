20 партий российской свинины отправилось в Китай из Псковской области
20 партий российской свинины отправилось в Китай из Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Продукция прошла необходимый ветеринарный контроль, данные партии соответствуют действующим ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.
Всего с 3 по 10 апреля в Китай было направлено 560 тонн мяса и замороженных мясопродуктов (свиные ноги, уши, хвосты, а также грудинка на кости), произведённых компанией из Псковской области.
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