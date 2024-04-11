Оказание услуг по регистрации транспорта и замене водительских прав в псковской Госавтоинспекции временно приостановлено
Оказание услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений временно приостановлено в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, сообщили в ведомстве.
«В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений», – говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции также отметили, что о возобновлении услуги будет объявлено дополнительно.
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