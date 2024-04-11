Бежаницкий район могут преобразовать в муниципальный округ

23:00, 11 апреля 2024, ПАИ

Бежаницкий район могут преобразовать в муниципальный округ. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

«Это стало понятно после прошедших сегодня публичных слушаний, которые состоялись во всех сельских поселениях района «Бежаницы». Темой публичных слушаний стало преобразование муниципальных образований, входящих в состав нашего района, в муниципальное образование «Бежаницкий муниципальный округ» и наделение вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа», – пишет газета.

В ходе слушаний инициатива вызвала у жителей ряд вопросов. На все глава района Сергей Михеев и первый заместитель главы администрации района Елена Иванова дали обстоятельные ответы. Жители выразили своё мнение, и по итогам прямого открытого голосования большинством голосов присутствовавших граждан инициатива в поселениях была поддержана.

Завтра, 12 апреля, обсуждение данного вопроса продолжится на районном уровне. Очередные слушания пройдут в актовом зале администрации района в 18:00.

Ранее, 1 апреля, в актовом зале администрации Бежаницкого района проходила 16-я сессия Собрания депутатов седьмого созыва. В ходе заседания среди прочих вопросов также была рассмотрена инициатива главы сельского поселения «Лющикская волость» о преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Бежаницкий район», в муниципальное образование «Бежаницкий муниципальный округ Псковской области» путём их объединения.