Криптокошельки на 2 млн рублей попытался ввезти дальнобойщик из Латвии в Псковскую область

10:47, 12 апреля 2024, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу России криптокошельков стоимостью 2 млн рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка». На въезд в Россию из Латвии прибыл грузовой автомобиль марки MAN под управлением гражданина России. Во время осмотра транспортного средства пограничники и обнаружили скрытые от пограничного и таможенного контроля 150 криптокошельков в заводской упаковке марок Ledger и Trezor, а также носовой лодочный электромотор Minn Kota Terrova.

Груз был укрыт в кабине автомобиля, в ящиках для хранения над лобовым стеклом, в ящиках для хранения над спальным местом, под пассажирским и водительским сиденьями. Предварительная оценочная стоимость выявленных предметов - более двух миллионов рублей.

Выявленный товар передан сотрудникам таможенного поста для проведения экспертизы и дальнейших процессуальных действий.