Шесть лет тюрьмы получил псковский военнослужащий за повторную самоволку

11:52, 12 апреля 2024, ПАИ

Шесть с половиной лет тюрьмы получил ранее судимый за самоволку псковский военнослужащий за повторное самовольное оставление места службы, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского гарнизонного военного суда.

Мужчина, пытаясь временно уклониться от прохождения военной службы по контракту в период мобилизации (в соответствии с указом президента России от 21 сентября 2022 года № 647), без уважительных причин оставил место службы. 8 ноября прошлого года сотрудники правоохранительных органов обнаружили его в посёлке Струги Красные.

16 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали в Пскове вновь не прибывшего в войсковую часть и проводившего время по своему усмотрению военнослужащего. Затем, снова желая временно отдохнуть от военной службы, мужчина оставил войсковую часть и прибыл туда только 27 ноября.

В судебном заседании мужчина признал свою вину частично. Ранее он уже был приговорён к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года за самовольное оставление места службы более чем на месяц, а 11 апреля суд признал военнослужащего виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.