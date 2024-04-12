«Экопром» представил вакансии на ярмарке трудоустройства

12:41, 12 апреля 2024, ПАИ

Филиал ООО «Экопром» участвует в региональном этапе ярмарки трудоустройства «Работа в России. Время возможностей» в Пскове. Об этом сообщается в группе регоператора в соцсети «ВКонтакте».

В областном центре занятости населения регоператор представил вакансии водителя, диспетчера и подсобного рабочего.

Филиал ООО «Экопром» на рынке труда присутствует более пяти лет. В связи с регулярным расширением зоны обслуживания региональный оператор - одно из предприятий, которое постоянно расширяет свой штат, предлагая соискателям стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Любой желающий может подойти к сотрудникам на ресепшене, заполнить анкету и получить возможность трудоустройства в филиал «Экопрома».

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