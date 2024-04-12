Международная конференция «Истоки. Истина. Искусство» открылась в Великих Луках

13:56, 12 апреля 2024, ПАИ

Международная научно-практическая конференция «Истоки. Истина. Искусство» открылась в Детской школе искусств «Центр» в Великих Луках сегодня, 12 апреля, пишут Luki-News.

Конференция посвящена 185-летию со дня рождения русского композитора Модеста Мусоргского. Мероприятие является совместным проектом Российского института истории искусств, Мемориального музея-усадьбы М. П. Мусоргского и детской школы искусств Великих Лук.

В конференции принимают участие все, кто связан с творчеством композитора: научные сотрудники, музыковеды, этнографы и исследователи. На протяжении двух дней около 30 участников из разных городов России, а также из-за рубежа прочтут доклады о творчестве композитора. А в холле детской школы искусств откроется третья международная экспозиция «Картинки с выставки».

Конференция завершится 14 апреля поездкой в музей-усадьбу М. П. Мусоргского в Наумово. По итогам конференции при поддержке администрации города Великие Луки будет выпущен сборник докладов.