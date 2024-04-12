Как подать в суд на коллекторов, чтобы отстали

18:08, 12 апреля 2024, ПАИ

Несмотря на то что 1990-е давно канули в Лету, некоторые коллекторы по старинке угрожают должникам, звонят по ночам, грозят забрать последнее имущество. Что делать с коллекторским произволом, как правильно подать на нарушителей в суд, рассказываем в нашей статье.

Угрозы, шантаж, психологическое давление – все эти действия коллекторов незаконны! Должники боятся коллекторского произвола не зря, ведь некоторые агентства допускают нарушения закона. Коллекторы злоупотребляют своими полномочиями: пишут о долге на дверях, в подъезде, на заборах, рассказывают личную информацию коллегам, соседям и друзьям, звонят им и требуют вернуть долг.

Взыскатели нередко опускаются до шантажа, монтируют фото и видео с должником и грозятся разослать материалы всем знакомым. Важно понимать, что бояться коллекторов не нужно. Сегодня найти на них управу проще простого, ведь подать жалобу можно даже онлайн, не вставая с дивана. В статье мы расскажем, куда обращаться, если взыскатели преступили закон, как подать на коллекторов в суд, чтобы они отстали от вас раз и навсегда

Могу ли я подать в суд на коллекторов

Чтобы понять, можно ли подать в суд на коллекторское агентство, нужно сначала обозначить границы дозволенного. Однако перед этим стоит проверить, действительно ли вам звонят коллекторы. Сделать это просто: все легально работающие взыскатели долгов зарегистрированы в ФССП.

Просто зайдите на сайт судебных приставов, в раздел «Сервисы», а затем нажмите на пункт «Сведения, содержащиеся в государственном реестре ПКО» и введите название агентства. Если оно есть в реестре профессиональных коллекторских организаций, бояться нечего. Все коллекторы обязаны чтить закон № 230-ФЗ как «Отче наш». Любое нарушение грозит штрафом и даже уголовной ответственностью. За соблюдением законодательства строго следит ФССП.

А вот если агентства в реестре нет, это значит, что вы попали в руки к чёрным коллекторам. Стоит обратиться в полицию или прокуратуру с заявлением.

Также избавиться от коллекторов поможет банкротство. Если у вас неподъёмные долги, которые нет сил выплачивать, обратитесь за бесплатной консультацией к юристам портала bankrotstvo.info и получите шанс начать жизнь без долгов с чистого листа.

Что коллекторам разрешено

Каковы права коллекторов, что они могут делать в соответствии с законом:

общаться с должником для того, чтобы выяснить его финансовое состояние, уведомить о необходимости погашения долга;

уведомлять о долге посредством сообщений и писем;

осуществлять личные визиты по договорённости с должником;

обращаться в суд для принудительного взыскания задолженности;

предлагать варианты решения проблемы с долгом: отсрочку, рассрочку, частичное списание.

Звонить коллекторы могут не чаще одног раза в сутки, два – в неделю, восемь – в месяц. Писать – не более двух раз в сутки, четыре – в неделю, 16 – в месяц. Личные встречи разрешены не чаще одного раза в неделю.

Коллекторы могут работать с должниками на основании агентского договора или цессии. В первом случае они работают от лица кредитора, помогая ему вернуть свои деньги, во втором – сами становятся кредиторами.

Важно знать, что банки и МФО могут передать или продать ваш долг коллекторам только в случае, если это разрешено договором. Также вас должны письменно уведомить об этом.

Что коллекторам запрещено

Подать иск на коллекторов в суд можно и нужно, когда они нарушают закон.

Вот распространённые нарушения:

угрозы;

шантаж;

психологическое давление;

применение физического насилия;

причинение вреда имуществу должника;

проникновение в жилище без согласия собственника;

преследование;

нарушение установленного лимита звонков, сообщений;

разглашение личной информации третьим лицам.

Если вы столкнулись с одним из вышеперечисленных нарушений, у вас возникает право подать жалобу или обратиться с иском в суд.

Куда можно жаловаться на коллекторов

Прежде чем подавать жалобу, важно выяснить как можно больше информации о взыскателях и зафиксировать их нарушения, чтобы идти в инстанцию не с пустыми руками, а с вескими доказательствами нарушений. Узнайте у звонящих Ф. И. О., название агентства, сохраняйте сообщения с угрозами, записывайте звонки. Если долг не ваш, а совершенно незнакомого вам человека, для начала направьте жалобу руководству на сайте агентства или в банк.

ФССП. Кого в первую очередь боятся коллекторы? Приставов. Поэтому жалобу можно подать именно им на сайте fssp.gov.ru. Сделать это можно онлайн в интернет-приёмной. Конечно, вы можете и лично прийти в ближайшее отделение ФССП, чтобы подать жалобу. Рассматривать её будут в течение месяца, после чего нарушителям в зависимости от тяжести нарушения грозит штраф или исключение из реестра. С теми, кого в реестре нет, будут разбираться в полиции.

НАПКА. В данное объединение входят только добросовестные коллекторские агентства. Чтобы узнать, являются ли коллекторы его членами, достаточно зайти на сайт организации и выяснить это в разделе «Члены НАПКА». Если агентство-нарушитель состоит в ассоциации, направьте жалобу на сайте zhaloba.napca.ru. Ему грозит штраф и исключение из объединения, что является серьёзным ударом по репутации.

Роспотребнадзор и Роскомнадзор. Если коллекторы рассказали о вашем долге третьим лицам, то восстановить свои права можно при помощи данных организаций.

Полиция и прокуратура. Жаловаться в данные органы нужно только при наличии серьёзных нарушений – угроз вам или вашим близким, шантажа, давления, порчи имущества, проникновения в квартиру, применения силы.

Суд. Если вам угрожают, а полиция бездействует, можно подать на коллекторов или агентство в целом в суд. Важно записывать все телефонные разговоры и предупреждать об этом взыскателей – это поможет использовать записи в суде в качестве доказательств.



Как подать в суд на коллекторское агентство

Основания для подачи иска мы перечислили выше: это незаконные угрозы, нарушение конфиденциальности, психологическое давление. Можно ли подать в суд на коллекторов за звонки? Да, это тоже вполне возможно. Нередко нарушители звонят должникам посреди ночи, ранним утром, в выходные и праздники. Пишут десятки сообщений в день. Это запрещено законом № 230.

Коллекторы имеют право вам звонить лишь с 8 утра до 10 вечера в будни и с 9 утра до 8 вечера в выходные и праздничные дни.

Как составить и подать заявление в суд на коллекторов: пошаговая инструкция

Шаг 1. Сбор доказательной базы

Перед тем как писать заявление, важно подготовить доказательства, подтверждающие наличие нарушений. Это могут быть скриншоты и распечатки переписок, записи звонков, письма с угрозами коллекторов, копии жалоб в другие инстанции.

Шаг 2. Подготовка документов

К заявлению необходимо будет приложить ряд документов:

копию вашего паспорта;

справку о доходах;

кредитный договор;

квитанцию об уплате госпошлины;

собранные доказательства нарушения.

Шаг 3. Структура и сведения: что должно содержать заявление

В документе в обязательном порядке должны присутствовать следующие сведения:

о суде (название органа);

о коллекторском агентстве (наименование или Ф. И. О. сотрудника);

об обстоятельствах дела (сведения о нарушении ваших прав);

исковые требования (просьба о расторжении договора с банком, о возмещении убытков);

основание иска (упоминание норм закона);

заключение (перечисляются приложения);

дата, подпись.

Шаг 4. Пишем заявление

Указываем название и адрес суда. Прописываем свои Ф. И. О., контакты, адрес регистрации. Пишем все известные вам данные об организации, коллекторе. Указываем банк, в котором вы брали кредит, данные договора. Описываем допущенные коллекторами нарушения со ссылками на законы. Прописываем требования к агентству. Перечисляем приложенные документы. Указываем дату, ставим подпись.

Шаг 5. Подаём заявление в суд

В какой суд подавать заявление? Если сумма долга менее 50 000 руб., то ваше дело будет рассматриваться в мировом суде, если более – в районном.

Если вы не знаете, какие именно статьи закона нарушили коллекторы, советуем обратиться к юристам для получения квалифицированной помощи.

Волшебное заявление о банкротстве в суд

Почему волшебное? Да потому, что всего одно заявление избавит вас от ряда проблем с долгами, коллекторами, приставами, кредиторами. После признания должника банкротом его по закону не смогут беспокоить звонками и письмами банки, МФО, коллекторы. Приставы не арестуют и не реализуют имущество, перестанут списывать деньги с карт. А от кредитного долга можно избавиться всего за 7–9 месяцев.

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Заключение

Сегодня защититься от незаконных действий коллекторов может каждый. Для этого можно жаловаться в различные инстанции, в том числе и в судебные. Важно отстаивать свои законные права и интересы. Не нужно терпеть и бояться, необходимо действовать! Правда на вашей стороне.

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