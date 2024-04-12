Митрополит Арсений поблагодарил областное Собрание за многолетнее сотрудничество с епархией

16:50, 12 апреля 2024, ПАИ

За многолетнее сотрудничество с Псковской епархией поблагодарил депутатов Псковского областного Собрания митрополит Псковский и Порховский Арсений на торжестве в честь 30-летия регионального парламента, которое проходит сегодня, 12 апреля.

«Поздравляю с 30-летием деятельности областного парламента. Этот памятный день воспринимаю как счастливый случай, чтобы выразить благодарность представителям законодательной власти за многолетнее сотрудничество с Псковской епархией», – сказал он.

Митрополит обратил внимание, что за минувшие 30 лет произошло множество значимых событий и в жизни региона, и в жизни епархии. По его словам, из руин восстановлены Спасо-Елеазаровский, Спасо-Казанский Симанский, Творожковский Свято-Троицкий монастырь, Крыпецкий монастырь, преобразилась Никандрова Свято-Благовещенская пустынь и построены новые храмы.

«При поддержке правительства области и законодательной власти региона стало возможным воссоздать эти святыни и связать их новыми дорогами, провести коммуникации газоснабжения, развить инфраструктуру», – сказал митрополит.

Он также отметил особый вклад первого председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрия Шматова. «При непосредственном участии Юрия Анисимовича и содействии его единомышленников и коллег в поселке Струги Красные был построен собор во имя святого великомученика Георгия Победоносца. В 2022 году за вклад в возрождение святынь Псковской епархии святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Юрия Шматова орденом благоверного князя Даниила Московского», – напомнил митрополит Арсений.

Владыка добавил, что традиция плодотворного взаимодействия укрепляется и сейчас. «Наше соработничество неизменно направлено на процветание Псковского края и благополучие жителей области. Желаю вам, Александр Алексеевич [Котов. – Ред.], помощи Божьей в служении Отечеству, а всем вашим сотрудникам милости Божьей, здравия и крепкого семейного счастья», – заключил митрополит.

Также митрополит Арсений вручил председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову икону равноапостольной княгини Ольги.