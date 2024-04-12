Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Митрополит Арсений поблагодарил областное Собрание за многолетнее сотрудничество с епархией

За многолетнее сотрудничество с Псковской епархией поблагодарил депутатов Псковского областного Собрания митрополит Псковский и Порховский Арсений на торжестве в честь 30-летия регионального парламента, которое проходит сегодня, 12 апреля.

Митрополит Арсений поблагодарил депутатов Псковского областного Собрания за многолетнее сотрудничество. Фото здесь и далее: ПАИ

«Поздравляю с 30-летием деятельности областного парламента. Этот памятный день воспринимаю как счастливый случай, чтобы выразить благодарность представителям законодательной власти за многолетнее сотрудничество с Псковской епархией», – сказал он.

Митрополит обратил внимание, что за минувшие 30 лет произошло множество значимых событий и в жизни региона, и в жизни епархии. По его словам, из руин восстановлены Спасо-Елеазаровский, Спасо-Казанский Симанский, Творожковский Свято-Троицкий монастырь, Крыпецкий монастырь, преобразилась Никандрова Свято-Благовещенская пустынь и построены новые храмы.

«При поддержке правительства области и законодательной власти региона стало возможным воссоздать эти святыни и связать их новыми дорогами, провести коммуникации газоснабжения, развить инфраструктуру», – сказал митрополит.

Он также отметил особый вклад первого председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрия Шматова. «При непосредственном участии Юрия Анисимовича и содействии его единомышленников и коллег в поселке Струги Красные был построен собор во имя святого великомученика Георгия Победоносца. В 2022 году за вклад в возрождение святынь Псковской епархии святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Юрия Шматова орденом благоверного князя Даниила Московского», – напомнил митрополит Арсений.

Владыка добавил, что традиция плодотворного взаимодействия укрепляется и сейчас. «Наше соработничество неизменно направлено на процветание Псковского края и благополучие жителей области. Желаю вам, Александр Алексеевич [Котов. – Ред.], помощи Божьей в служении Отечеству, а всем вашим сотрудникам милости Божьей, здравия и крепкого семейного счастья», – заключил митрополит.

Также митрополит Арсений вручил председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову икону равноапостольной княгини Ольги.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 апреля 2024

В Стругах Красных на набережной реки Щировки начались работы по благоустройству 
12 апреля 2024

В Острове стартовал общегородской субботник
12 апреля 2024

Главный редактор ПАИ Александр Машкарин награждён почётной грамотой Псковского облсобрания
12 апреля 2024

30-летие Псковского областного Собрания депутатов торжественно отметили в Пскове
12 апреля 2024

67-летнего пенсионера разыскивают в Псковской области
12 апреля 2024

Потерянный орден героя Великой Отечественной войны из Себежа передали в музей
12 апреля 2024

Заезд автобусов № 16 и № 22 на ряд остановок отменят в Пскове из-за ремонта улицы Юбилейной
12 апреля 2024

Восемь лет колонии получил наркодилер за сбыт «соли» в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...