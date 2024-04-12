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Культура

Выставка художника Сергея Сиренко открылась в Пушкинском заповеднике

В музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открылась выставка работ художника Сергея Сиренко «В святые горы. К Пушкину. Живопись Сергея Сиренко». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Сергей Сиренко. Ступени вечности (2015). Из собрания автора. Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

В экспозицию вошло порядка ста работ художника-монументалиста, объединённых именем Александра Пушкина, – это пейзажи, выполненные в местах, где поэт жил или путешествовал.

На выставке представлены пушкинские места: Михайловское, Петровское, Тригорское и их окрестности, деревня Дедовцы, старинное купеческое село Велье, а также Остров и село Родовое, где была усадьба дворян Неклюдовых.

Сергей Сиренко является частым гостем в «Михайловском»: приезжает сюда на пленэры и работает в мемориальных интерьерах. Имя художника связано с Псковом – в конце 1980-х за серию фресок по мотивам сказок Пушкина для Псковской областной детско-юношеской библиотеки имени В. А. Каверина он и его товарищи были удостоены премии Ленинского комсомола, отметили в пресс-службе.

Работы Сергея Сиренко хранятся во многих государственных и частных собраниях в России, на Украине, в Германии, Китае, Корее, Испании, Японии, США.

Посетить выставку можно в Научно-культурном центре (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Она будет работать до 19 июля.

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