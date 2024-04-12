30-летие Псковского областного Собрания депутатов торжественно отметили в Пскове

18:24, 12 апреля 2024, ПАИ

Торжественное мероприятие ко дню 30-летия Псковского областного Собрания депутатов прошло в Пскове. На юбилей высшего органа законодательной власти области собрались депутаты и сотрудники аппарата семи созывов парламента, главы региона трёх десятилетий, сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители территориальных управлений федеральных ведомств, представители законодательных органов Северо-Запада, духовенство. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Официальная часть торжества началась с выступления председателя областного Собрания депутатов Александра Котова. Спикер выделил основные этапы 30-летнего пути и проанализировал историю законодательного органа с точки зрения становления и развития регионального института парламентаризма.

«Новый законодательный орган создавали с нуля, не только не имея сложившейся команды и материально-технической базы, но даже в полной мере не представляя, что будет входить в полномочия будущего органа власти в целом и депутатов в частности. В этом зале присутствуют депутаты первого созыва, которые 30 лет назад решились принять участие в выборах, взять на себя ответственность и с честью справились со всеми поставленными задачами», – поблагодарил депутатов-первопроходцев Александр Котов, ветеранов приветствовали аплодисментами.

Спикер обратил внимание, что Собрание часто становилось площадкой для реализации пилотных проектов. В 2002 году Псковская область в числе первых регионов РФ, ещё до принятия федерального закона, провела выборы в Собрание по смешанной системе. Эксперимент имел общероссийское значение, а полученный опыт лёг в основу подготовки федеральных законов. Чуть раньше псковичи были первыми, кто опробовал переход на двухуровневое местное самоуправление и так называемое двуглавое управление в муниципалитетах.

Председатель Собрания подчеркнул, что, несмотря на разную партийную принадлежность, в требующие единения времена депутаты демонстрируют командную работу и выступают «единым фронтом».

«Так было в 2014 году, когда мы поддержали результаты крымского референдума, а затем присоединение новых регионов, так было каждый раз, когда мы вместе принимали принципиальные решения и отстаивали их с помощью всех доступных нам парламентских инструментов, например доказывая важность перевода финансирования орфанных больных на федеральный уровень или несправедливость методики распределения федеральных дотаций. Именно преследуя наши общие, не политические задачи, мы поднимали на парламентских часах самые острые вопросы. Такая конструктивная дискуссия всегда имеет результат», – сказал Александр Котов.

Отдельно спикер поблагодарил за чётко и эффективно выстроенную работу с депутатским корпусом губернатора Михаила Ведерникова: «Мне приятно констатировать: между Собранием и областным правительством сложились прекрасные партнёрские отношения, основанные на взаимном уважении, на желании вместе добиваться поставленных задач, отношения, в которых каждая из сторон успешно использует свой потенциал, инструменты, ресурсы и дополняет друг друга».

За пристальное внимание к проблемам региона и за искреннее желание вникать, помогать, находить новые возможности Александр Котов поблагодарил первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака. Признательность за конструктивное взаимодействие председатель Собрания также выразил депутатам Госдумы Александру Козловскому и Александру Борисову, сенатору Алексею Наумцу, руководителям территориальных управлений федеральных органов власти, главам муниципалитетов. «Вместе мы одна большая команда! Мы решаем общие задачи, способствующие развитию региона, и всегда готовы подставить друг другу плечо, сделать всё возможное», – завершил выступление Александр Котов и перешёл к церемонии награждения. Спикер вручил почётные грамоты Собрания начальнику правового управления областного парламента Любови Цибулькиной и журналистам псковских СМИ, освещающих деятельность законодательного органа, – Александру Машкарину, Александру Савенко и Любови Кузнецовой.

С юбилеем Собрания региональных законодателей поздравил губернатор Михаил Ведерников. Глава региона отметил, что депутаты с нуля создавали законодательство Псковской области, закладывая фундаментальные основы для работы всех органов власти. «С этой базы пройден серьёзный путь от бедности и преступности 90-х, пережив экономические кризисы, конфликты, пандемию, сегодня мы вышли на уверенный путь развития. Все эти годы депутаты областного Собрания были с жителями региона, жили их проблемами», – сказал губернатор.

Михаил Ведерников озвучил несколько показательных цифр: за 30 лет областным Собранием было принято 2 624 закона и 8 445 постановлений. Губернатор отметил значимую роль и высокий авторитет парламента в системе региональных органов власти, подчеркнув, что каждый депутат обладает уникальным опытом, собственной позицией, способностью мыслить на перспективу, принимать взвешенные решения и брать за это ответственность.

Отдельно Михаил Ведерников обратился к спикеру Александру Котову: «Отдельные слова благодарности за неизменную помощь, постоянную включенность, мудрые советы и искреннее желание развивать регион». Губернатор выручил Александру Котову медаль Княгини Ольги. Этой же региональной наградой награждён заместитель председателя Собрания Игорь Дитрих. Почётными грамотами губернатора Псковской области отмечены депутаты Елена Даньшова и Антон Минаков. Вице-спикеру Юрию Сорокину присвоено звание «Заслуженный меценат Псковской области», а заместители председателя Александр Братчиков и Виктор Остренко удостоены благодарности областного правительства.

С поздравлением к коллегам обратился первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Сенатор передал приветствие председателя верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко: «В регионе проделана большая работа по созданию прочного правового фундамента, обеспечивающего социально-экономическое развитие. Сегодня эффективное сотрудничество депутатского корпуса с представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления способствует решению важных общенациональных задач, повышению уровня жизни граждан».

От себя лично Андрей Турчак поблагодарил депутатов за постоянный диалог с людьми и оперативную реакцию на их запросы, а также за включённость парламентариев в поддержку бойцов специальной военной операции и членов их семей. «Благодаря решениям, принятым вами, в Псковской области внедрены практически все меры единого социального стандарта президентской рабочей группы по вопросам СВО. Также реализуются меры, характерные только для Псковской области», – подчеркнул сенатор.

В завершение Андрей Турчак обратил внимание на «исторический момент»: на 30-летии Собрания присутствуют пять губернаторов. Сенатор ещё раз поблагодарил депутатов за тесное и конструктивное взаимодействие. Первый вице-спикер вручил знак Совета Федерации Федерального Собрания РФ «За заслуги в развитии парламентаризма» председателю комитета по законодательству и местному самоуправлению, депутату четырёх созывов Алексею Севастьянову. Благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ из рук сенатора получил вице-спикер Армен Мнацаканян. Андрей Турчак также вручил награды Совета Федерации сотрудникам аппарата Собрания.

Председатель областного суда Олег Лазарев как представитель самостоятельной ветви государственной власти также поздравил региональных законодателей с юбилейной датой. «Собрание проделало огромную кропотливую работу по формированию прочного правового фундамента, результатом которой явилось множество принятых нормативных правовых актов, определивших ключевые направления развития Псковской области», – сказал глава судебной власти региона. Олег Лазарев поблагодарил депутатов за налаженное многолетнее взаимодействие, отметив, что благодаря деятельности регионального парламента областная судебная система с 2000 года пополнилась 130 мировыми судьями.

На праздничном мероприятии выступил митрополит Псковский и Порховский Арсений. «Можно увидеть, сколько значимых событий произошло как в жизни нашего региона, так и в православной жизни. Поздравляю вас! За 30 лет в Псковской области восстановили множество святынь и построили новые церкви. Отдельно хотел бы поблагодарить Юрия Шматова за вклад в церковную жизнь области», – сказал митрополит, отметив, что традиция плодотворного взаимодействия укрепляется, и пожелал депутатам Божьей помощи в служении Отечеству.

От лица ветеранов к коллегам обратился депутат первых пяти созывов Собрания Геннадий Бубнов, который отметил, что в первый созыв регионального парламента пришли опытные хозяйственники, организаторы, врачи и учителя, но ни у кого из них не было опыта законотворческой деятельности. «Приходилось очень много работать над основополагающими законами. Мы счастливы, что справились с поставленными перед нами задачами. Каждый последующий созыв имел свои проблемы, задачи, цели, и региональный парламент совершенствовался год от года», – подчеркнул Геннадий Бубнов.

От Парламентской Ассоциации Северо-Запада России с 30-летием Собрания псковичей поздравил председатель Новгородской областной Думы Юрий Бобрышев. «Главное для достижения результата – взаимодействие двух ветвей власти, когда власти между собой не делят, кто главный, а работают вместе. Мы видим, что в Псковской области руководители исполнительной и законодательной власти понимают, что только вместе, только сообща можно решать те большие задачи, которые стоят перед регионом», – обратил внимание на конструктивный подход к работе Юрий Бобрышев и пожелал коллегам дальнейших успехов.

Продолжился праздник концертом областного симфонического оркестра.