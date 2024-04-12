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Общество

В Острове стартовал общегородской субботник

В Острове по инициативе органов местного самоуправления стартовал общегородской субботник. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

​В Острове стартовал общегородской субботник. Фото Анастасии Гольцман

Одними из первых на уборку территории вышли сотрудники Дома детского творчества, детской школы искусств и центра культуры «Юбилейный». Большой командой специалисты в области культуры и творчества навели порядок около Троицкого собора. Добровольцы собрали прошлогоднюю листву, ветки и бытовой мусор, погрузив всё это в транспорт для последующего вывоза и утилизации.

Вместе с сотрудниками сферы культуры плечом к плечу работали и их руководители, показывая личным примером важность ежегодного мероприятия. Директор Дома детского творчества Галина Петрова рассказала, что данный участок сотрудники ДДТ убирают ежегодно.

«Апрель – традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботник – добрая традиция, объединяющая весь коллектив. Стоит отметить, что общий субботник и правда не только внёс значимый вклад в жизнь и чистоту нашего города, но и сплотил коллективы разных учреждений. Все участники пребывали в хорошем настроении, работа шла дружно и слаженно, а зелёная поляна становилась всё чище и чище», – сказала Галина Петрова.

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