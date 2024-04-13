Первые паспорта вручили юным печерянам
Первые паспорта юным печерянам вручил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев 12 апреля. Об этом пишет газета «Печорская правда».
«Уверен, что этот торжественный момент будет отправной точкой к новым достижениям и возможностям», – отметил глава округа.
Валерий Зайцев также пожелал ребятам быть настоящими патриотами и достойными гражданами России, ставить перед собой высокие цели и достигать их, как космонавт Юрий Гагарин.
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