Первые паспорта вручили юным печерянам

15:36, 13 апреля 2024, ПАИ

Первые паспорта юным печерянам вручил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев 12 апреля. Об этом пишет газета «Печорская правда».

«Уверен, что этот торжественный момент будет отправной точкой к новым достижениям и возможностям», – отметил глава округа.

Валерий Зайцев также пожелал ребятам быть настоящими патриотами и достойными гражданами России, ставить перед собой высокие цели и достигать их, как космонавт Юрий Гагарин.