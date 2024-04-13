Юрий Вяземский назвал победителей регионального этапа олимпиады «Умницы и умники»

20:22, 13 апреля 2024, ПАИ

В Пскове названы имена победителей регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умницы и умники», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Абсолютным победителем стала десятиклассница Александра Нилова из школы №2 Невеля. Победителем финала стала Валерия Магагина из школы №1 Пскова.

Автор и ведущий телепрограммы «Умницы и умники», заведующий кафедрой мировой литературы и культуры Московского государственного института международных отношений (университет) МИД РФ Юрий Вяземский также отметил еще двух участников игры: Глеба Кулаева, старшеклассника Социально-экономического лицея № 21, и Полину Кивенко из Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Все ребята приглашаются к участию в телевизионной версии игры на Первом канале.

Кроме того, Юрий Вяземский провел встречу с студентами университета.