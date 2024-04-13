Как проверить близкого на болезнь Альцгеймера, рассказал специалист

22:36, 13 апреля 2024, ПАИ

Болезнь Альцгеймера характеризуется нарушением кратковременной памяти, работу которой можно проверить с помощью 4-минутного теста. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на кандидата психологических наук, доцента, психоаналитика, клинического психолога высшей квалификационной категории Алексея Мелехина.

Чтобы проверить близкого на наличие заболевания, нужно его попросить запомнить пять простых чисел или слов. После этого нужно сменить тему разговора, а спустя примерно пять минут попросить человека вспомнить числа или слова в любом порядке.

Человек без болезни Альцгеймера вспомнит три-четыре слова или числа, а человек с диагнозом только одно, пояснил Алексей Мелехин.

Однако точный диагноз может поставить только врач, заключил он.