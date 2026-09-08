В Пскове и Великих Луках обнаружили 17 заражённых клещей за неделю

09:41, 08 сентября 2026, ПАИ

69 клещей исследовали в псковских лабораториях за неделю с 31 августа по 6 сентября. Всего за 2026 год число исследованных в Псковской инфекционной больнице клещей составило 1609 клещей, сообщили ПАИ в медучреждении.

За неделю в Пскове исследовали 66 клещей, среди которых выявили 16 паукообразных, поражённых иксодовым клещевым боррелиозом. В Великих Луках исследовали три клеща, из которых один был поражён боррелиозом. Других клещевых инфекций специалисты не выявили.

Средний уровень зараженности паразитов клещевыми инфекциями за год составил 39,2 %, отмечается снижение за неделю на 0,7 %.

Кроме того, по данным Управления Роспотребнадзора по Псковской области, с начала сезона 2058 человек обратились в медицинские организации региона с жалобами на присасывание клещей. Наибольшее количество случаев присасывания паукообразных зафиксировано в городах Псков и Великие Луки, Опочецком, Псковском и Невельском муниципальных округах.

Ранее у укушенного клещом псковича выявили опасный хантавирус.