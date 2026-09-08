С 2027 года страховые пенсии в России начнут назначать автоматически

09:00, 08 сентября 2026, ПАИ

С 1 января 2027 года в России планируют ввести беззаявительный порядок назначения страховых пенсий по старости, в том числе досрочных. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерина Медякова.

Сейчас гражданам, достигшим пенсионного возраста, приходит уведомление на портале «Госуслуги», после чего для оформления выплаты требуется их электронное согласие. Тем, кто имеет право на досрочный выход на пенсию, необходимо самостоятельно обращаться с заявлением в Социальный фонд.

Согласно проекту федерального закона, с 1 января 2027 года Социальный фонд сможет назначать страховую пенсию автоматически – без подачи заявления со стороны гражданина. Расчет будет производиться на основании сведений, которые уже содержатся в информационных системах фонда.

«Согласно проекту федерального закона, Социальный фонд с 1 января 2027 года будет назначать пенсию автоматически в беззаявительном порядке, на основании только тех данных, которые уже есть в его информационных системах», – пояснила Медякова.

Новая процедура будет распространяться на граждан, выходящих на пенсию по общим правилам. В 2027 году право на страховую пенсию по старости возникнет у женщин в 60 лет и мужчин в 65 лет.

По словам эксперта, переход на автоматическое назначение позволит гражданам не посещать Социальный фонд для оформления выплаты. При этом будущим пенсионерам рекомендуется заранее проверить сведения о своей пенсионной истории. Именно данные, имеющиеся в информационной системе фонда, будут использоваться при назначении и расчете пенсии.