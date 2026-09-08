Латвия планирует полностью прекратить автобусное сообщение с Россией и Беларусью

09:04, 08 сентября 2026, ПАИ

Министерство сообщения Латвии подготовило поправки к закону об автоперевозках, предусматривающие полный запрет с 2027 года на пассажирские автобусные перевозки в Россию и Беларусь. Об этом агентству LETA сообщили в ведомстве.

Запрет предлагается распространить как на регулярные, так и на нерегулярные международные автобусные перевозки в Россию и Беларусь, а также на транзитные маршруты через территорию Латвии в эти страны. Проект поправок уже направлен на рассмотрение в Кабинет министров.

Сейчас между Латвией и Россией действует один регулярный автобусный маршрут. Ежедневные рейсы из Риги в Москву выполняет компания Norma-A под брендом Ecolines. Разрешение на этот маршрут действительно до 9 января 2027 года. Продлевать его латвийское Министерство сообщения не планирует.

Одновременно ведомство подготовило отдельный информационный доклад о дальнейшем регулировании международных автоперевозок с Россией. В документе рассматривается ситуация с обменом разрешениями на перевозки между Латвией и Россией в 2022–2026 годах, их влияние на экономику и занятость, а также положение в сфере пассажирских перевозок. Доклад также будет представлен правительству.

Ограничения на автобусное сообщение с Россией и Беларусью Латвия вводит поэтапно. В октябре 2025 года правительство поддержало предложение Министерства сообщения запретить нерегулярные пассажирские перевозки в эти страны с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года. Сейчас ведомство готовит распоряжение о продлении этого запрета еще на год.

При этом в Министерстве сообщения признают, что запрет регулярных рейсов из Латвии не перекроет все возможности для поездок. Пассажиры по-прежнему могут пользоваться стыковочными маршрутами через Эстонию и Литву, а также микроавтобусами, на которые не распространяются действующие нормы для автобусных перевозок.

В первом полугодии 2026 года автобусами по маршруту Рига – Москва воспользовались 9079 пассажиров. В июне спрос на поездки вырос более чем на четверть по сравнению с январем.