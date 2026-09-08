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Полярное сияние устроило короткое небесное шоу над Изборском

Кратковременное, но яркое полярное сияние удалось запечатлеть вечером 7 сентября в Изборске. Снимками в соцсетях поделился псковский астрофотограф Пётр Митрофанов.

Здесь и далее фото Петра Митрофанова

По его словам, природное явление продолжалось всего около пяти минут, однако за это время свечение заметно усилилось.

«Кратковременное, но хорошо заметное полярное сияние запечатлел в Изборске. Продолжалось недолго, всего минут пять, но разгорелось неплохо», – рассказал Пётр Митрофанов.

Полярное сияние возникает в верхних слоях атмосферы, когда заряженные частицы, связанные с солнечным ветром, взаимодействуют с магнитным полем Земли и атмосферными газами. Возбужденные атомы и молекулы начинают испускать свет, который и наблюдается с Земли.

Обычно такие явления чаще наблюдаются в высоких широтах, однако при усилении геомагнитной активности зона сияний может смещаться южнее, поэтому их время от времени удается увидеть и в средней полосе России.

Цвет сияния зависит в том числе от высоты и состава атмосферы. Зеленоватое свечение чаще всего связано с возбуждением атомов кислорода, а красные оттенки возникают на больших высотах. Фиолетовые и синие тона могут быть связаны с излучением азота.

Само сияние может меняться буквально за минуты: дуги становятся ярче, появляются лучи и «занавеси», а затем свечение так же быстро ослабевает.

Ранее сообщалось, что 9 сентября Псковскую область накроет магнитная буря уровня G1.

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