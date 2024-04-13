Какие права имеют безработные россияне, рассказала Светлана Бессараб

23:50, 13 апреля 2024, ПАИ

Человек, который потерял работу, имеет право на помощь центра занятости населения, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

В центре занятости населения обратившегося человека поставят на учёт и назначат пособие, минимальный размер которого в 2024 году составляет 1 611 рублей, максимальный – 13 739 рублей.

Кроме того, имеет значение, как именно человек потерял работу. Если он уволился по собственному желанию, то в центре занятости населения ему помогут найти другую работу. При этом льготные категории россиян вправе рассчитывать на приоритетное трудоустройство или бесплатное переобучение. Это участники СВО, мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет или не работающие и имеющие детей дошкольного возраста, инвалиды и другие категории людей.