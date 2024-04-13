Какие права имеют безработные россияне, рассказала Светлана Бессараб
Человек, который потерял работу, имеет право на помощь центра занятости населения, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.
В центре занятости населения обратившегося человека поставят на учёт и назначат пособие, минимальный размер которого в 2024 году составляет 1 611 рублей, максимальный – 13 739 рублей.
Кроме того, имеет значение, как именно человек потерял работу. Если он уволился по собственному желанию, то в центре занятости населения ему помогут найти другую работу. При этом льготные категории россиян вправе рассчитывать на приоритетное трудоустройство или бесплатное переобучение. Это участники СВО, мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет или не работающие и имеющие детей дошкольного возраста, инвалиды и другие категории людей.