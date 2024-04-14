Две команды великолукского лицея №11 вышли в финал лиги дебатов «Истина»
Две команды великолукского лицея №11 победили в полуфинале региональной лиги дебатов «Истина» среди южных районов Псковской области. Об этом сообщается в группе образовательного учреждения «ВКонтакте».
Учащиеся 8-9 классов рассуждали над такими вопросами, как «Родители должны иметь доступ к социальным сетям ребенка» и «Будущее за онлайн-образованием». Для команд 10-11 классов темами были «Современная семья – многодетная семья» и «Реклама лекарств недопустима».
По итогам игр победу одержали команда 11 класса «Мысли вслух» и команда 9 класса «Не попробуешь – не докажешь».
Отметим, заключительный этап лиги дебатов пройдёт 27 апреля в Пскове.
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